Vandaag wordt opnieuw gestaakt door NS-personeel, waardoor in het oosten en het zuiden van het land geen treinen rijden. Reizigers in onder meer Twente en de Achterhoek kunnen wel op pad met de regionale vervoerders Keolis en Arriva.

Dat betekent dat reizen mogelijk is, maar beperkingen kent. Ook is het mogelijk drukker op de spoorlijnen van de streekvervoerders van Zwolle - Enschede, Almelo -Hardenberg, Zutphen - Hengelo - Oldenzaal, Hengelo-Bielefeld en Enschede - Gronau in Twente.

In de noordelijke Achterhoek rijden treinen op de trajecten Arnhem - Winterswijk en Winterswijk - Zutphen. Anders dan gisteren rijden ook weer internationale treinen. Maar ze stoppen niet overal. De trein van Berlijn naar Amsterdam slaat de stations in Hengelo, Almelo, Deventer en Apeldoorn over.

De regionale vervoerders in Twente en de Achterhoek zijn Keolis en Arriva. Zij vallen als streekvervoerders onder een andere cao dan die van de NS. Onderhandelingen tussen de NS en de spoorbonden over die laatste cao zijn vastgelopen.

De bonden stelden een ultimatum. Nadat die verstreek, besloot NS-personeel het werk neer te leggen. Ze willen betere arbeidsomstandigheden en een hoger loon. Als gevolg van de landelijke treinstaking van dinsdag is ook vandaag in het hele land nog sprake van uitval van treinen.

Dat komt doordat vanmorgen nog niet alle treinen op de juiste plaats stonden. Omdat in het oosten en zuiden nog steeds wordt gestaakt, rijden daar dus helemaal geen NS-treinen. Reizigers in die regio's wordt gevraagd hun reis uit te stellen of alternatief vervoer te kiezen.