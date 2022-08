Het aantal stoplichten dat sneller groen wordt voor fietsers, is weer uitgebreid. Maar alleen als de fietsers de Enschede Fietst-app hebben geïnstalleerd.

Enschede probeert al jaren een meer fietsvriendelijke stad te zijn. Een van de manieren om dat bereiken, is stoplichten voor fietsers sneller op groen te laten springen. Dat gebeurt met behulp van de fietsapp, die Enschede heeft laten maken. De app geeft van een afstandje al een signaal, zodat de fietser eerder groen licht heeft als hij bij het stoplicht is.

In eerste instantie ging het om een handvol stoplichten, maar er zijn inmiddels twintig kruispunten waar de app werkt. Het gaat vooral om grotere en drukke kruispunten, zoals de Gronausestraat, de Zuiderval en de Auke Vleerstraat. Het is niet zo dat de lichten altijd op groen springen, dat zou gevaarlijk zijn. Wel wordt er eerder een signaal naar de regelinstallatie gestuurd. Achteraf krijgen fietsers in de app ook te zien in welke gevallen dit echt tot sneller groen heeft geleid.

Enschede heeft een aantal jaren geleden fors ingezet op fietsvriendelijkheid. Een van de redenen daarvoor is dat meer fietsers betekent: minder mensen in de auto. Om het dichtslibben van het Enschedese wegennet tegen te gaan, hoopt de gemeente dat inwoners voor kortere afstanden tot 5 kilometer eerder de fiets pakken.