Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de A35 bij Enschede-Zuid. Door nog onbekende oorzaak kwamen twee auto's met elkaar in botsing op de afslag van de snelweg. De gewonde vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk heeft een file vanuit de richting van Hengelo op de snelweg als gevolg. Het ongeluk gebeurde iets na 16.00 uur. De aanleiding is nog onduidelijk. Één vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Een tweede vrouw is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Beide auto's worden door een bergingsbedrijf afgesleept. Een rijstrook was enige tijd afgesloten voor het verkeer. De politie doet verder onderzoek.