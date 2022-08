Bij een verkeersongeval in het Duitse Bad Bentheim is dinsdagmorgen een 22-jarige motorrijder uit Enschede zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde dinsdag in alle vroegte ter hoogte van bedrijventerrein Westenberg in de gemeente Bad Bentheim.

Even na half zeven kwam de motorrijder op de Stockholmer Strasse in botsing met een auto, die werd bestuurd door een 66-jarige man uit Vasse. Beide voertuigen kwamen na het ongeval in de berm terecht.



De motorrijder raakte zwaargewond en moest met een helikopter naar het ziekenhuis worden overgebracht. De automobilist uit Vasse bleef ongedeerd. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk.