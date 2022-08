Het is een populaire formule die je overal in Nederland tegenkomt: een run door eigen stad. In Enschede wordt de Urban City Run op 18 september weer gehouden. Met ook dit jaar weer bijzondere locaties.

Restaurants Loetje en Fellini. Maar ook Menzis en Hogeschool Saxion. Deelnemers aan de Urban City Run krijgen ook dit jaar weer een bijzonder parcours voorgeschoteld. Het doel? Enschede op een geheel nieuwe manier ontdekken. En heel belangrijk: het is geen wedstrijd. Dus er is ook geen tijdsregistratie en je loopt ook niet op rechte afgesloten wegen.

De Urban City Run werd in 2018 voor het eerst gehouden. Het is een verkenningsloop van 5 of 7,5 kilometer door en langs leuke straatjes, gebouwen en theaters in Enschede. Deelnemers lopen over asfalt, maar ook over tapijt en gras. En dat maakt deze loop anders dan anders en populair. De relatief nieuwe run trok vorig jaar zelfs duizend deelnemers. 'Langs het parcours en in de gebouwen beleef je bijzondere momenten die je enkel als deelnemer kan ervaren', zo belooft de organisatie. Onderweg is er tijd om selfies te maken en na de finish is er gelegenheid om samen wat te eten, te drinken en ervaringen te delen.

UrbanCityRun053, zoals de loop officieel heet, is onderdeel van Enschede Marathon en een initiatief van Sportaal. De starttijd voor de 5 km is 9.30 uur, voor de 7,5 km 9.45 uur en 10.00 uur. De start en finish zijn bij de Performance Factory. Deelname kost 15 euro en inschrijven kan via urbancityrun053.nl. Voorinschrijven kan nog tot en met 17 september.