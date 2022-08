Onlangs werd op last van burgemeester Roelof Bleker een woning op het Redemptoristenpark gesloten, omdat er in harddrugs werd gehandeld. Ook werd al lange tijd overlast veroorzaakt. Volgens wijkagent Mark Elferink is het wijkje een hotspot van criminaliteit en overlast.

En dat werd afgelopen zaterdag ook al bevestigd door bewoners van het park. "Er zijn in Glanerbrug verschillende hotspots die regelmatig wisselen," vertelt wijkagent Mark Elferink. "Naast het pand op het Redemptoristenpark hebben we ook panden aan de Zwarteweg, Kerkstraat en op het Heldersplein op het oog. Enkele hiervan zijn kamerverhuurpanden. Maar ook het Cruyffcourt en de Hut en omgeving hebben onze aandacht."

Op de vraag wat hier dan eigenlijk gebeurt, antwoordt Elferink: "Veelal drugsoverlast, jeugdoverlast en sociale wijkproblematiek. Wat wij ook zien is dat bepaalde kwetsbare personen in Glanerbrug gebruikt en misbruikt worden door andere personen. Zo worden hun woningen gebruikt voor de handel en gebruik van verdovende middelen. Men is geen baas meer in eigen huis."

De gemeente, wijkcoaches, de woningcorporatie, jongerenwerkers en andere instanties doen er volgens Mark Elferink alles aan om de problemen te verhelpen. "Door de politie worden opvallend en onopvallende controles uitgevoerd. Ook heeft Glanerbrug de laatste weken extra onze aandacht en zijn wij meer opvallend aanwezig rondom de overlastplekken. Als politie doen wat we kunnen. Maar wij moeten ons wel aan de wetten en regels houden wat direct optreden soms lastig maakt." Ook wordt er gewerkt aan een zogeheten integraal plan van aanpak. "Dat gaat over een strafrechtelijk en bestuursrechtelijke aanpak. Op bestuursrechtelijk gebied heeft de gemeente al meerdere panden gesloten. De woning op het Redemptoristenpark van twee weken geleden is daar een voorbeeld van."