De politie heeft afgelopen woensdag een dertigjarige Enschedeër opgepakt op verdenking bij betrokkenheid bij de dood van Musa Ata in Hengelo. Ata werd op 5 juli beschoten in zijn auto en overleed aan zijn verwondingen. Eerder werd al een 21-jarige man uit Rotterdam opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak.

De dertigjarige man is woensdagochtend in alle vroegte opgepakt bij een politie-inval in een woning aan de Weverstraat in Enschede. Onder meer een speurhond en een arrestatieteam waren bij die inval betrokken. De woning en een auto zijn doorzocht.

De Enschedeër is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdachte in de zaak. Het onderzoek naar de dood van Musa Ata is volgens de politie nog in volle gang.

Het schietincident waarbij de 32-jarige Musa Ata om het leven kwam vond op 5 juli plaats in de Trijpstraat in Hengelo, tussen 22.00 en 23.00 uur. Daar werd de grijze Fiat Panda van Ata meerdere keren beschoten. De 32-jarige Hengeloër reed daarna van die plaats weg, schoot tussen paaltjes door de fietsstraat Parallelweg LS in en botste daar tegen een lantaarnpaal. Ata overleefde de aanslag niet. Twee weken later zou hij weer vader worden.

Kort na Ata's dood werd een 21-jarige Rotterdammer opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de Hengeloër. Hij zit nog vast.

De politie is in dit onderzoek nog op zoek naar het vermoedelijk gebruikte vuurwapen. Zodoende is ze op zoek naar een 'man met lichte huidskleur' die op de avond van de schietpartij voor een persoon een taxi heeft gebeld nabij het station van Hengelo. De politie benadrukt dat de gezochte persoon geen verdachte in deze zaak is, maar ze graag wel met hem in contact komt, omdat hij wellicht meer weet over wat er die avond is gebeurd.