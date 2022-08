Van de elf mensen die donderdag na de wedstrijd tussen FC Twente en Fiorentina zijn aangehouden, zit er nog een vast. Het gaat om een 51-jarige man uit Enter; hij werd aangehouden voor het mishandelen van een ME'er en wordt verdacht van poging tot doodslag.

Na de wedstrijd moest de ME met meerdere charges ingrijpen bij ongeregeldheden. Daarbij werden in totaal elf mensen aangehouden. Tien Nederlandse mannen in de leeftijd van 16 tot 41 jaar zijn vandaag weer heengezonden. Mogelijk wacht hen een gang naar de rechter.

Een man blijf voorlopig vast zitten. Het gaat om een 51-jarige man uit Enter. Hij werd rond 21.15 uur aangehouden voor poging tot doodslag, omdat hij een ME'er mishandelde die op de grond lag.

De politie doet ook nog onderzoek naar een vuurwerkbom die tijdens de wedstrijd gegooid werd. Daarbij zijn meerdere mensen lichtgewond geraakt. De politie laat weten dat er zoveel mogelijk gegevens genoteerd zijn en dat ze deze mensen de komende dagen gaat benaderen voor het afleggen van een verklaring of het doen van een aangifte. Ook loopt er een onderzoek naar mogelijk andere strafbare feiten die rondom de wedstrijd zijn gepleegd.

Bij De Grolsch Veste raakten drie politiemensen lichtgewond. Twee van hen moesten zich vandaag onder doktersbehandeling laten stellen. Met de andere agent gaat het naar omstandigheden goed.

De politie roept mensen die geraakt zijn door de vuurwerkbom op om zich te melden, voor het doen van een aangifte of voor het afleggen van een verklaring. 'Daarnaast roepen we iedereen op om zich te melden als ze meer informatie hebben over het gooien van de vuurwerkbom.'