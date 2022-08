De politie heeft bij ongeregeldheden rond FC Twente - Fiorentina 11 aanhoudingen verricht. Drie agenten raakten lichtgewond bij die charges, meldt de politie.

FC Twente wist tegen Fiorentina niet te scoren (0-0) en is daardoor uitgeschakeld in Europa. Tijdens de wedstrijd werden vanuit het Italiaanse uitvak vuurwerkbommen en fakkels gegooid in het Twentse familievak er direct onder. Dat heeft volgens de politie 'waarschijnlijk tot meerdere lichtgewonden' geleid.

De onbezonnen actie leidde ook tot woede op andere delen van de tribunes. Supporters van FC Twente probeerden na afloop bij het vak met uitsupporters te komen. Ook in de binnenstad bleef het onrustig na afloop.

De politie moest alle zeilen bijzetten om de supportersgroepen uit elkaar te houden en voerden daarbij meerdere charges uit. In totaal verrichte de politie 11 aanhoudingen voor openlijk geweld, mishandeling, vernielingen en de wet wapens en munitie. Drie agenten raakten lichtgewond bij die charges.

De rust keerde uiteindelijk pas na middernacht terug in de stad. Na de klok van één laat de politie weten dat de meeste fans de binnenstad hebben verlaten en het beeld 'rustig' is. De noodverordening blijft van kracht tot vrijdagochtend 7.00 uur.