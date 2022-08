Een bizar ongeval in Enschede: een persoon is gewond geraakt, nadat deze een vrachtwagen probeerde te stoppen die bijna het kanaal in rolde. Hij slaagde erin de vrachtwagen te stoppen, maar werd wel met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagen stond in een bedrijfspand. Echter stond het voertuig niet op de handrem, waardoor deze achteruit begon te rollen. De vrachtwagen ging richting het kanaal. Een persoon is er achteraan gerend in een poging de vrachtwagen te stoppen. Daar slaagde hij wonderwel in. Hoewel de achterwielen boven het water hingen, stond de cabine van de truck nog op de kade. De brandweer probeert te voorkomen dat de truck alsnog in het kanaal belandt door deze op de kant te trekken. De diesel wordt eerst uit het voertuig gehaald. De Hendrik ter Kuilestraat in Enschede is volledig afgesloten om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. De persoon die achter de vrachtwagen aanrende is met spoed naar het MST gebracht. Wat de precieze aard van zijn verwondingen is, is niet bekend. Volg Enschede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is ui/over Enschede