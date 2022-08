In de vuurlinie is het levensgevaarlijk. Dat heeft een Twentehooligan woensdag gemerkt. Het gevaar kwam niet van voren, maar van achteren. Van een van zijn kameraden.

Het opmerkelijke incident van een Twentefan dat slachtoffer wordt van het geweld van zijn vrienden is vastgelegd op tenminste twee filmpjes die lijken te zijn gemaakt vanuit het Innercityhotel in Enschede. Alle aandacht gaat uit naar de confrontatie op de trappen tussen aanhangers van Fiorentina en die van Twente. Daar heeft het echte vechten plaats.

Maar hooligans in de diepte laten zich ook niet onbetuigd, blijkt uit de beelden. Ze pakken stoelen van onder de rode en groene parasols van de restaurants van Burgerme en gooien die omhoog naar de Italianen. Zo doet ook een man in wit shirt en korte blauwe broek zijn best.

De man heeft een stoel in twee handen, rent ermee in de richting van de trap en gooit hem met beide handen. Als de beelden niet bedriegen, is hij weinig succesvol. De worp is niet hoog genoeg en de stoel klettert tegen de muur en valt op straat.

Achter hem hebben kameraden nieuwe munitie verzameld. Een man in zwart snelt richting de trap met een stoel in een hand. Zo te zien houdt hij die bij de poot vast. Met een machtige zwaai keilt hij het voorwerp richting de trap. Hij lijkt geen moment oog te hebben voor de hooligan pal voor zijn neus.

Dit projectiel treft wel doel, maar het verkeerde. Zijn kameraad wordt hard geraakt. Het moet met erg veel kracht zijn gegaan, want de man gaat niet alleen tegen de vlakte, de stoel behoudt ook vaart en vliegt door de lucht.

Een tweede man ontfermt zich over het slachtoffer dat groggy op de grond ligt. Maar dan realiseren ze zich ook dat het gevecht gewoon door gaat. Twee personen slepen het slachtoffer naar achter, in veiligheid, onder de parasols. En daar vandaag komt de volgende weer aangerend en slingert een stoel naar de Italianen.