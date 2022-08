Er werd gevreesd voor een wraakactie na de vechtpartijen in Florence en woensdagavond was het al zover in het centrum van Enschede. Supportersgroepen van Fiorentina en FC Twente troffen elkaar woensdagavond op de trappen bij het Stationsplein.

Volgens ooggetuigen bestormden Twentefans de trap, waar bovenaan in zwarte hoody's gehulde Italianen zouden staan. Over en weer vlogen projectielen en stoelen waarna de vlam in de pan slaat en de groepen elkaar treffen op de trap. Ruiten van het IntercityHotel zijn bij de rellen gesneuveld. Daarna arriveerden twee busjes van de ME om de rust te herstellen.

Rond half elf arriveerde een ambulance bij het IntercityHotel. Of ze daar zijn om een supporter FC Twente of Fiorentina te behandelen is niet bekend.

Donderdag speelt FC Twente tegen Fiorentina. Als de ploeg uit Enschede met twee treffers verschil wint gaat het door naar de Conference League. In Florence werd het vorige week 2-1 voor de Italianen.

In de Italiaanse stad kwam het tot een treffen tussen supporters. Daarom werd gevreesd dat er in Enschede een rekening vereffend moest worden. De gemeente Enschede liet weten samen met de politie Oost-Nederland en FC Twente de nodige voorbereidingen te treffen om de Europese wedstrijd van FC Twente veilig en in goede sfeer te laten verlopen.