Jeugdhulpinstelling Kindvoorop uit Glanerbrug staat weer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Na een onaangekondigd bezoek in juni constateerde de inspectie dat de instelling opnieuw tekortschoot in de jeugdhulp. Van 2019 tot en met 2021 stond het ook onder verscherpt toezicht.

Uit het inspectierapport blijkt dat er veel verbeterd moet worden bij Kindvoorop. Van de zes getoetste onderdelen voldeden er vijf niet. Zo is er onvoldoende aandacht voor de ontplooiing en ontwikkeling van de kinderen, noodzakelijke veiligheidsplannen ontbreken en hulpverleningsplannen zijn te laat en ondermaats. Ook zijn er te weinig deskundige, vakbekwame en geschoolde medewerkers.

Bestuurder Sylvia Schoenmaker herkende volgens de inspectie grotendeels de problemen bij haar instelling en is begonnen met het aanpakken daarvan. Toch heeft de inspectie zorgen of Kindvoorop in staat is om op eigen kracht de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Schoenmaker krijgt een half jaar de tijd om verbeteringen door te voeren, in september moet het verbeterplan bij de inspectie liggen.

Het is de stichting namelijk niet gelukt om eerdere noodzakelijke verbeteringen vast te houden. De kleinschalige instelling stond van 2019 tot en met 2021 ook al onder verscherpt toezicht. Toen slaagde de instelling erin om de zaken op orde te krijgen.

Kindvoorop werkt vanuit een voormalig schoolgebouw in Glanerbrug. De instelling bood op het moment van het onaangekondigde onderzoek door de inspectie hulp aan acht kinderen van zes tot vijftien jaar en een jongvolwassene.