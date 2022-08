Enkele stukje natuur in het Wesselerbrinkpark in Enschede is woensdagavond in vlammen opgegaan. De brand ontstond vermoedelijk nadat er vuurwerk werd afgestoken, in combinatie met de droogte.

De melding van de brand kwam rond 23.00 uur binnen bij de brandweer. Deze was snel ter plaatse en doofde het vuur. In totaal gaat het om enkele meters natuur dat in brand heeft gestaan.