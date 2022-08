Aan de Weverstraat in Enschede heeft de politie woensdagochtend een inval gedaan in een woning. Volgens omstanders is één persoon aangehouden. De woning en een auto zijn doorzocht.

Volgens de politie gaat het om een actie in een lopend onderzoek. De inval vond rond 6.30 uur in de ochtend plaats in de Weverstraat, in de Enschedese wijk Pathmos.

De recherche was met meerdere eenheden ter plaatse, waaronder met een politiehond. Ook was een arrestatieteam aanwezig, die een persoon hebben aangehouden in de later doorzochte woning.