Op twee plekken in Enschede heeft dinsdagavond korte tijd een brand gewoed. Aan de Slijpsteen in Enschede, ter hoogte van de Lidl, heeft een elektriciteitskastje in brand gestaan en kort daarvoor heeft op het Meubelplein in Enschede een container in de brand gestaan. Beide branden zijn vermoedelijk aangestoken.

Rondom het elektriciteitskastje aan de Slijpsteen lag een winkelwagen en veel rotzooi, waaronder spuitbussen en hebben buurtbewoners een flinke knal gehoord. De boel is door de brandweer afgezet. De container die in brand stond op het Meubelplein stond voor een vestiging van Sanidrect. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen.