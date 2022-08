In Enschede mag je niet kamperen in een park of op een grasveld. Een overnachting kan je dan zomaar eens 140 euro kosten. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus geldt er een uitzondering.

Twentse Alliantie, Alifa, Vizier en stichting De Buurtcamping organiseren deze zomer Buurtcamping Enschede Noord - De Bleek. Drie dagen lang wordt het terrein van korfbalvereniging Rigtersbleek omgebouwd tot een gezellige camping. Karaoke, touwtrekken, knutselen: het programma staat bomvol leuke activiteiten voor jong en oud. Op vrijdag is er een gezamenlijke barbecue en zaterdagavond staat er patat op het menu. Een van de doelen van De Buurtcamping is om stadsgenoten uit verschillende leefwerelden te verbinden. Samen met een buurman een tent opzetten of met een mede-Enschedeër over koetjes en kalfjes praten als je elkaar tegenkomt met een wc-rol onder de arm schept immers een band. Een ander doel van dit initiatief is om armoede te bestrijden door mensen en gezinnen die krap bij kas zitten een betaalbare vakantie te bieden. De tenten zijn al aanwezig en de kosten van deze minivakantie zijn laag. Hoe laag? 10 euro per volwassene voor een heel weekend. Kinderen tot achttien jaar mogen gratis kamperen. Koop hier je tickets. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor het kampeerweekend. Handje helpen? Meld je hier aan.