Devin B. (19) heeft geen idee meer wat hij deed op Koningsdag 2022, maar zal het nooit vergeten. Vooral omdat hij de volgende dag in een cel uit zijn roes ontwaakte. B. was uit zijn plaat gegaan tegen politiemensen, had hen zelfs bespuugd.

Het begon toen mensen in de stad door een Engels sprekende B. werden aangesproken - of ze geld wilden wisselen voor een biljet van 50 euro. Ze hadden geen belangstelling, waarop de man een mes trok. Toen de politie werd ingeschakeld, liep het uit de hand. Agenten dachten dat B. het mes wilde grijpen en pakten hem beet. De autistische B. ging finaal uit zijn plaat. 'Kankerwouten', riep hij en verzette zich tegen zijn aanhouding. Ook spuugde hij naar een agent. Dat deed hij ook op het arrestantencomplex in Borne toen een agent het luikje van zijn celdeur opende. Rechter Michael de Waard hield maandag rekening met de persoonlijke omstandigheden van B. en veroordeelde hem volgens het jeugdstrafrecht. B. kreeg 60 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Voor het mes krijgt hij een waarschuwing, 250 euro voorwaardelijk. Volg dit Enschede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede