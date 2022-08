Voor sommige cliënten is hun sigaret 'alles wat ze nog hebben'. Dat realiseren ze zich bij Mediant terdege. Toch wordt de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg vanaf september rookvrij. Of dat problemen en weerstand gaat opleveren? Misschien. "Maar je ontkomt er niet aan."

Mediant wil dat iedereen kan verblijven en werken in een rookvrije omgeving, daarom is het voor medewerkers, bezoekers en cliënten in de ambulante zorg vanaf 1 september niet meer toegestaan om op de terreinen te roken. Vanaf 1 maart 2023 gaan ook voor opgenomen cliënten alle tabakswaren en e-sigaretten in de ban. Alleen op locaties De Opmaat (Hengelo) en Helmerzijde (Enschede) komt een gedoogplek.

Dat dit voor met name cliënten een pittige verandering is, daar zijn ze zich bij Mediant 'zeer van bewust', zegt woordvoerder Suzan Arkema. "Voor sommige cliënten is het soms nog alles wat ze hebben", geeft ze aan. "Veel cliënten roken, al is er de laatste tijd ook wel een groep gestopt, omdat het te duur werd." Arkema geeft aan dat Mediant begeleiding aan zal bieden aan hen die dat willen.

Op gesloten afdelingen wordt met elke cliënt gekeken naar alternatieven. Mediant geeft aan dat ze nicotinepleisters kan verstrekken die de rookbehoefte verminderen, of zal zoeken naar een plek waar gerookt kan worden zonder overlast voor anderen. Daarnaast worden tijdelijk mobiele rookruimtes geplaatst, om een soort overgangsperiode te faciliteren.

Bezoekers wordt verzocht ook niet op plaatsen te roken waar cliënten dat wel mogen. 'Dit kan lastig zijn, maar u helpt daarmee voor cliënten echt mee het roken uit te stellen of om niet te roken.'

Dat het mogelijk weerstand oproept, begrijpt Arkema, die ook aangeeft dat het een besluit is waar ze niet aan ontkomt. In 2025 zullen alle lid-instellingen van branchevereniging De Nederlandse ggz, waar Mediant ook toe behoort, rookvrij zijn, zo is in 2018 afgesproken.