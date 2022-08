Tractorpulling, heet het deftig en ze kijken er in Buurse ieder jaar weer reikhalzend naar uit. Het is dan ook geen half werk wat het publiek langs de pullingbaan op het feestterrein krijgt voorgeschoteld. Over zwarte rookwolken en knetterende knalpijpen.

De zaterdag staat in het teken van de Trekkertrek. Zwaar opgevoerde tractoren jagen zwarte rookwolken de lucht in die wegdrijven over het op de stikstofkaart dieprood gekleurde gebied. Met de symbolische boerenzakdoek aan de cabine vastgeknoopt hebben ze in Buurse het hoofd nu even niet staan naar de kaart van Johan Remkes. Het is feest in Buurse en ook hier is dat al een tijdje niet gevierd.

Tractoren in alle soorten en maten schieten deze zaterdag als een pijl uit de boog richting de 100 meter grens en dat blijkt nog een lastige te zijn. Helemaal spannend wordt het als de duisternis invalt. Motoren kreunen onder het gewicht van de tonnen wegende sleep op de trekhaak. En met een beetje mazzel voor het publiek slaat de vlam uit de pijp als de gaskraan losgaat.

Met Maikel de Jong en Martijn Mogezomp heeft Buurse zijn eigen helden in de spectaculaire Supersport 3600 klasse. Hun zwarte Valtra S280 hebben ze voor het tracorpulling omgebouwd van een lieflijk 115 pk tellend landbouwtrekkertje tot een imposante, zwartgekleurde trekkertrekbom van 1200 pk. "Maar het moet wel allemaal in dezelfde ruimte onder de motorkap passen", legt Mogezomp uit, die al jaren als kartrekker bij de trekkertrek van Buurse is betrokken.

De eerste sessie eerder op de dag verliep naar tevredenheid. De Jong zit deze dag achter het stuur. Zijn compagnon was twee weken geleden de rijder toen ze in Lochem de winst opstreken in een wedstrijd met de verzamelde nationale top. "Ze hebben ons gevraagd aan die competitie mee te doen. Maar dat kost teveel tijd. We beperken ons tot 8 wedstrijden per seizoen. Dat gaat nog net", geeft De Jong aan. Zijn adrenaline begint te stromen. Over een kwartier moet hij de baan op. Het verschil met vooral Obbink is klein. "We wonnen van Obbink in Lochem."

Naarmate de tijd vordert bouwt de spanning zich op. Langs de kant wachten honderden bierdrinkende Buursenaren in spanning op de matadoren van de avond. Ze zitten met drie gelijkwaardige tractoren in deze klasse. Han Obbink uit Winterswijk en Laurens Lageschaar uit Zieuwent zijn de andere twee. De Jong gooit de koeling nog maar eens vol water en daarvoor heeft hij aan één gietertje lang niet genoeg.

De twee techneuten vormen al jaren een team. Mogezomp en hij hebben niet alleen al die jaren de nodige centen in hun hobby gestoken, het aantal uren loopt in eveneens in de vele duizenden. "We bedenken en maken het met elkaar. En we rijden het met elkaar naar de knoppen om het ook weer met elkaar te repareren. En dat voor een paar keer 10 seconden pret. Zo heeft ieder z'n hobby."

Lageschaar bijt het spits af voor wat in een zinderende apotheose zal eindigen. De 100 meter grens is geen probleem. Ook niet voor Obbink die de aarde met een hoop kabaal doet trillen. Er gaat luid gejuich op als de gaskraan van de zwarte Valtra van De Jong en Mogezomp opengaat en als enige van de drie ook echt vuur spuwt. Ze komen net een paar centimeter tekort voor de overwinnng. "Het is stuivertje wisselen met Obbink. Hij verslaat ons vandaag. Die gelijkwaardigheid maakt het leuk. Het is geen demo-sport. Je gaat altijd voor de winst."