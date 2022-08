Opnieuw is het mis in het Redemptoristenpark in Glanerbrug. Op last van burgemeester Roelof Bleker werd hier woensdag een woning gesloten. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in de woning handel in harddrugs plaatsvond. Ook werd hier al lange tijd overlast veroorzaakt.

In 2017 deden bewoners van het Redemptoristenpark al hun beklag over de aanhoudende overlast. Van drugshandel en een masturberende buurman tot geluidsoverlast. Bewoners waren het toen al zat. De politie gaf toen aan bekend te zijn met de problemen in de wijk, maar pas actie te kunnen ondernemen als er een strafbaar feit werd gepleegd. Dat is nu gebeurd. De gemeente Enschede sluit het pand waar werd gehandeld in harddrugs voor drie maanden. Woningcorporatie Domijn verhuurt sinds 2012 enkele woningen op het Redemptoristenpark in Glanerbrug aan de Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW). Het RIBW begeleidt psychisch kwetsbare mensen die op zichzelf kunnen wonen, maar een begeleiding nodig hebben. Volgens ouderen in het Redemptoristenpark is de overlast toen begonnen. De politie meldde in 2017 dat de focus toen vooral lag op een goede samenwerking tussen politie, Domijn en RIBW om zo de overlast te beperken.