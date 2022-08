Tuckerville heeft de hele line-up compleet. Het door Ilse DeLange georganiseerde festival op Het Rutbeek bij Enschede maakt deze vrijdagochtend de laatste namen bekend. Ook is het blokkenschema van Tuckerville bekend. Bezoekers kunnen dus gaan plannen voor de festivaldag, op zaterdag 10 september.

Onder meer The Vices, Christopher Paul Stelling en Mercy John zijn toegevoegd aan het goedgevulde programma van Tuckerville, waar eerder Guus Meeuwis, Krezip, Danny Vera en Ilse DeLange zelf al voor werden bekendgemaakt. Ook Sven Hammond staat op het affiche van Tuckerville 2022, hij is onder meer bekend als huisband van TV-Programma 'Matthijs Gaat Door!'.

Andere opvallende nieuwe acts zijn intieme kampvuursessies van Ben Forte, Philline en CHELS. Ook heeft Tuckerville weer rock-'n-roll-DJ's voor in de Nozem Eagle Bar weten te vinden.

Vanwege corona lag ook Tuckerville twee jaar stil. Ilse DeLange laat weten dolblij te zijn met de terugkeer van Tuckerville op de festivalagenda: "Eindelijk is het zover! Na twee jaar stilte is Tuckerville terug… en hoe! De line up geeft mij nu al een enorme glimlach op m'n gezicht, ik kan niet wachten tot het zover is. Tuckerville is er voor iedereen, voor jong en oud, voor meezingers en fijnproevers en dat alles in de sfeer van de gemoedelijke Twentse gastvijheid. We zetten dit jaar onze Twentse traditie voort op 10 september, ik hoop jullie daar te zien."