Het moet veiliger worden op het kruispunt van de Hengelosestraat met de Veldmaterstraat en de Raaweg. En deze nieuwe rotonde moet daarvoor gaan zorgen. Maandag 22 augustus beginnen de werkzaamheden.

Eerst worden de kabels, leidingen en rioleringen aangepakt. Daarna wordt het werk bovengronds voortgezet. De hele operatie is naar verwachting eind dit jaar afgerond. Het verkeer wordt de komende maanden tijdens de werkzaamheden omgeleid, dat geldt ook voor hulpdiensten en het openbaar vervoer. De bus vanuit Hengelo rijdt tijdens de werkzaamheden via de Noordsingel en de Goorsestraat naar het busstation. Het overige verkeer wordt met borden omgeleid.

Er wordt al jaren over deze rotonde gesproken. Want dat er wat moest gebeuren op het drukke kruispunt in de Veldmaat, daar was de raad in 2020 al over uit. Vanuit de Veldmaterstraat en Raaweg is het op dit drukke kruispunt vaak lastig om de Hengelosestraat op te rijden of over te steken. Maar er moest eerst nog een onderzoek worden uitgevoerd. Want hoe verbeter je de veiligheid op zo'n druk punt? Aanwonenden, wijkraden en de politie waren betrokken bij de gewenste invulling van het kruispunt. Samen met de gemeente zijn meerdere alternatieven onderzocht. Een rotonde met fietsoversteekplaats bleek de beste keuze.

Er is bij de aanleg van de rotonde extra aandacht voor de veiligheid van fietsers: er komt een vrij liggend fietspad. En ter hoogte van basisschool Los Hoes wordt ook de oversteek voor fietsers en voetgangers veiliger gemaakt.