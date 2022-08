De kat genaamd Poes is terecht, meldt zijn eigenaar Peter van Voorthuizen. Bijna twee weken geleden ontsnapten de drie katten Bruno, Balou en Poes uit het Poezen Hotel Twente. Inmiddels zijn twee van de drie katten teruggevonden. Van Balou is nog geen enkel spoor.

De vermissing van drie bij het pension ondergebrachte katten zorgde afgelopen week voor flink wat commotie. De tweede vermiste kat genaamd Poes, werd woensdag rond elf uur 's avonds teruggevonden in Twekkelerveld, Enschede.

De afgelopen dagen kreeg familie van Voorthuizen steeds meer signalen dat Poes gezien was bij het winkelcentrum Twekkelerveld. Woensdagmiddag en avond hebben zes zoekteams van Poezen Hotel Twente, buurtbewoners en de familie in de wijk gezocht. Van Voorthuizen: "Rond tien uur dachten we Poes te hebben. De kat leek namelijk erg op Poes. Maar toen we na haar vangst de chip controleerden, bleek deze kat toch niet Poes te zijn. We hebben de eigenaren op de hoogte gesteld en zijn met enige teleurstelling verder gaan zoeken."

Toch werd Poes een kwartier later wéér gesignaleerd in een plantsoen door buurtbewoners. "Mijn vrouw Ingrid is daar naartoe gesneld en heeft Poes met engelengeduld uit de bosjes weten te praten." Uiteindelijk kon de familie van Voorthuizen om elf uur 's avonds huiswaarts richting Nijkerk met hun 'verzwakte maar levendige Poes'.

Volgens familie van Voorthuizen maakt Poes het goed: "Ze wil alleen maar op schoot zitten. We zijn heel dankbaar voor iedereen die ons geholpen heeft bij het terugvinden van Poes. In het bijzonder het Poezenhotel en de buurtbewoners."