Het aantal WW-uitkeringen in Twente en de Achterhoek is in juli verder gedaald. Ook bij 50-plussers is deze afname zichtbaar. Zij worden minder snel werkloos en het aantal 50- tot 65-jarigen met betaald werk steeg begin dit jaar tot bijna 77 procent.

Eind juli 2022 verstrekte het UWV in Twente anderhalf procent minder WW-uitkeringen dan een maand eerder. Dit is iets minder dan de landelijke afname van 2,5 procent. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager: 30,8 procent. Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-30,1 procent). In de Achterhoek verstrekte het UWV eind juli 2,6 procent minder WW-uitkeringen dan een maand geleden en 27,5 procent lager dan een jaar geleden.

Ook 50-plussers profiteren van de oplopende personeelstekorten. De netto arbeidsparticipatie van bijvoorbeeld 50- tot 65-jarigen is hoger dan begin 2019. Toen had ruim 74 procent van deze leeftijdsgroep betaald werk, begin dit jaar 77 procent. Vergeleken met begin 2005 - toen de VUT en het prepensioen nog bestonden en de AOW-leeftijd nog niet was verhoogd - is de stijging nog veel spectaculairder: toen werkte 55 procent van de 50 tot 65-jarigen.