Op zaterdag 13 en zondag 14 september 1941 is het 81 jaar geleden dat in heel Twente een razzia werd gehouden onder de Joodse bevolking. Die wordt ook dit jaar herdacht bij de synagoge.

Bij die razzia in 1941 werden uiteindelijk 105 Joodse mannen via het Gemeentelijk Gymnastieklokaal in Enschede gedeporteerd naar het in Oostenrijk gelegen concentratiekamp Mauthausen gedeporteerd. Niemand overleefde het concentratiekamp, allen werden binnen vier maanden vermoord. Met de razzia in september 1941 in Twente, begon de jodenvervolging.

Om de herinnering aan de Joodse oorlogsslachtoffers levend te houden, is er op dinsdag 13 september bij de synagoge aan de Prinsestraat weer een herdenkingsbijeenkomst. Die begint om 13.00 uur.

Wat de komende weken gaat brengen op het gebied van corona is nu nog niet te overzien, meldt het organisatie-comité. De herdenking wordt net als vorig jaar buiten gehouden, bij de ingang van de synagoge.

Sprekers zijn voorzitter Bert Oude Engberink van het herdenkingscomité, directeur Hanna Luden van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël), Uri Elzur uit het Californische El Paso, (kleinzoon van de godsdienstonderwijzer van de Joodse gemeente in Enschede in de jaren '30 - '40) en opperrabbijn Benyomin Jacobs. Opperrabijn Jacobs zal ook de gebeden uitspreken.

Evenals in voorgaande jaren zijn kinderen van de groepen 8 van de naburige Prinseschool actief bij de herdenking betrokken. Deze basisschool heeft het Mauthausen-monument geadopteerd dat voor de synagoge staat, ter nagedachtenis aan de meer dan zevenhonderd Joodse inwoners uit Enschede die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ook kan in de synagoge de tentoonstelling 'Van feestelijk hoogtepunt naar bitter dieptepunt' bezichtigd worden.