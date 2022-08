Een familie uit Enschede nam een wel heel bijzonder souvenirtje mee naar huis van hun vakantie in Kos. Zij troffen namelijk een levende schorpioen aan tijdens het uitpakken van hun koffer.

Dat meldt de Dierenambulance Enschede op Facebook. De schorpioen, een Aegaeobuthus gibbosus, overleefde de terugreis vanuit het Griekse eiland Kos naar Enschede.

Toen het gezin het dier tegen kwam, belden zij direct de dierenambulance. De schorpioen is inmiddels onder gebracht in een gespecialiseerde opvang. In de meeste gevallen is een schorpioen niet gevaarlijk. De enige gevaarlijke soort is de dikstaart schorpioen of Buthidae.

De dierenambulance geeft daarom een tip mee aan vakantiegangers: "Check voor vertrek van je vakantieadres én bij thuiskomst je koffer, schoeisel, etc. op ongenode gasten zoals spinnen, slangen, schorpioenen of andere dieren!"