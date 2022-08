Een pand aan de Deurningerstraat in Enschede is deze week op last van burgemeester Roelof Bleker gesloten vanwege illegale gokpraktijken in het pand. Het besluit volgt na een onderzoek van de Kansspelenautoriteit, waaruit blijkt dat er illegale kansspelen werden georganiseerd.

De eigenaren van de woning kregen al eerder een waarschuwing, maar na onderzoek is geconcludeerd dat de kansspelen in het pand gewoon doorgingen. De burgemeester van Enschede heeft zodoende maandag dus besloten om de woning te sluiten. De sluiting van het pand duurt in ieder geval drie maanden. Wat voor soort gokspellen er werden georganiseerd aan de Deruningerstaat is niet bekend. Het op poten zetten van dit soort activiteiten zonder vergunning is verboden op grond van de Wet op Kansspelen.