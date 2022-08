Michel van der H. (46) uit Enschede is dinsdag door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een celstraf van een half jaar waarvan een maand voorwaardelijk. De Enschedeër schoot bij een familieruzie in de Enschedese wijk Dolphia met een vuurwapen in de lucht.

Van der H. ligt al lange tijd overhoop met de rest van de familie en dat gaat verder dan scheldpartijen en vernielingen. Op 30 maart dit jaar bereikte de ruzie een dieptepunt toen zijn dochter en haar nicht elkaar in de haren vlogen. Toen Van der H. de twee uit elkaar probeerde te halen, kwam de vader van het nichtje naar buiten. De beide mannen kwamen tegenover elkaar te staan en toen haalde Van der H. een vuurwapen uit zijn zak. Na het pistoolschot rende hij samen met zijn dochter weg. Toen de politie de Enschedeër niet veel later in de boeien sloeg, was het wapen spoorloos. Van der H. beweerde dat hij het tijdens zijn vlucht in de bosjes gooide. Daar werd niets gevonden. Waarschijnlijk liet de schutter het wapen wegmaken om zo te verhullen dat het om een echt wapen ging. Van der H. zei twee weken geleden dat het een gaspistool was, maar dat klopt niet met de huls die de politie vond. De bedreigde familieleden eisten een schadevergoeding van 35.000 euro. Die werd afgewezen; volgens de Almelose rechters was deze onvoldoende onderbouwd.