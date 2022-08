Twee jaar geleden opende De Tandenbleker Nederland aan de Haverstraatpassage zijn eerste vestiging in Overijssel. En nu staat dit deel van het voormalige winkelpand van Stolker alweer te huur.

De keten wil niet weg uit Enschede, benadrukt een woordvoerder. "Het huurcontract loopt nog ruim twee jaar door en we gaan voorlopig ook nog niet weg." Toch wordt het contract wellicht tussentijds ontbonden als de eigenaar een nieuwe huurder heeft gevonden. Ondertussen gaat de huidige huurder op zoek naar een ander pand in de stad.

Dat moet in ieder geval goedkoper zijn. "De huurprijs is hoog, we halen de kosten er nu niet uit. Door ernstig personeelstekort zijn we helaas maar twee dagen per week open."