Drie explosieven zijn dinsdag opgevist uit het Lonnekermeertje. De granaten - waarvan er één ooit doel heeft geraakt - worden onschadelijk gemaakt op een afgelegen terrein bij het Vliegveld Twenthe.

Magneetvissers 'vingen' ze, 'verstopten' de explosieven in een greppel bij de Oude Deventerweg en belden de politie. Die ging, samen met de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie, dinsdag meteen naar de plek om de granaten veilig te stellen.

Vermoedelijk gaat het om materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, zegt een van hen. Hij wijst op de grootste: "Deze heeft z'n verwoestende werk gedaan. Het had een rooklading, zodat de vliegenier vanuit zijn toestel heeft kunnen zien dat het doel daadwerkelijk geraakt is. De granaat is leeg en niet meer gevaarlijk."

De kleinere, zegt hij, kunnen ook gewoon achterin het busje om naar een afgelegen stukje van Vliegveld Twenthe te worden vervoerd. "Ze zijn niet afgeschoten", kan hij zien. "Er zit geen ontsteking op. Niet direct gevaarlijk, maar hoogstwaarschijnlijk nog wel gevuld met explosieven. Die gaan we straks vernietigen."

Dat gebeurt op een daarvoor bestemd afgelegen terrein bij het Vliegveld Twenthe. De granaten worden ingegraven en tot ontploffing gebracht. "Ze gaan de grond in om de scherven af te vangen en de knal een beetje te remmen. Ze zijn toch gemaakt om dood en verderf te zaaien", zegt hij. Van die knal moet je je overigens niet te veel voorstellen. "Het gaat best hard, maar er is geen bebouwing in de buurt dus niemand zal er last van hebben."

Volgens de politie komt het heel af en toe voor dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden in het water bij het vliegveld. Vissers waarschuwen dan steevast de politie.