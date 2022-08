Bierbrouwer Grolsch heeft het eerste groene gas geproduceerd uit eigen afvalwater. Op het terrein van de brouwerij is een groen gasinstallatie geplaatst die jaarlijks een miljoen kubieke meter groen gas uit biogas gaat produceren. Dit is genoeg om 700 Twentse huishoudens van gas te voorzien.

De technologie is geleverd door bio-energiebedrijf HoSt Groep uit Enschede, die eigenaar en beheerder is van de installatie die naast de brouwerij is verrezen. HoSt bouwt wereldwijd groene gassystemen.

Het biogas dat Grolsch nu produceert is niet geschikt voor het gasnet, omdat het methaangehalte tussen de 50 en 65 procent ligt. Met de biogasopwerker van HoSt wordt het methaangehalte bij Grolsch opgehoogd tot 89 procent en daarmee verandert het van biogas in groen gas, dat geschikt is voor gasleidingen en voor gebruik in huishoudens.

Grolsch gebruikt haar biogas nu nog voor de eigen productieprocessen, maar heeft er in de loop van het jaar minder van nodig. Vanaf december wordt meer dan tweederde van de warmtevraag van de brouwerij ingevuld door duurzame restwarmte van afvalverwerker Twence. Daarvoor is een leiding van Twentce naar Grolsch onder snelweg A35 doorgetrokken.

Grolsch gaat het biogas dat het zelf niet meer nodig heeft verkopen aan HoSt, die het - na te zijn bewerkt - aan het gasnet levert. Dat is genoeg om in het gasverbruik te voorzien van circa 700 Twentse huishoudens.