Kater Bruno is sinds zaterdagnacht terecht, meldt zijn eigenaar. Balou en Poes zijn nog altijd niet teruggevonden. Hun baasjes zijn druk opzoek, maar communicatie met het pension verloopt moeizaam.

Afgelopen zaterdag keerde familie Kok, eigenaar van de kat Balou, vroegtijdig terug van hun vakantie in het zuiden van Italië. Na een terugreis van drie dagen is de familie zaterdagavond direct gaan zoeken met de baasjes van Bruno en Poes. Die avond ervoor werd rond half één 's nachts Bruno teruggevonden door zijn eigenaar op zo'n 100 meter afstand van het Poezen Hotel Twente in Enschede.

Van Balou en Poes is in de tussentijd weinig vernomen. Beide katten ontsnapten voor 5 augustus via het buitenverblijf van het Poezen Hotel Twente en zijn sindsdien spoorloos. Toch blijven de eigenaren hoopvol zoeken. Kok: "Wij hebben zondagochtend, -middag én -avond gezocht, maar niks gezien."

Balou is een kat die zich normaal gesproken prima vermaakt buiten, aldus haar eigenaar. "Balou gaat iedere morgen naar buiten en springt met gemak op een hoge schutting." Ze kan daarom inmiddels overal zijn. "Ze is erg fit en een uitstekende muizenvanger." De vermissing van Balou zorgt voor een leegte in huize Kok: "'s Avonds rond etenstijd komt ze normaal altijd binnen, krijgt ze een lekker hapje en installeert ze zich uitgebreid op de bank in de woonkamer."

Op de website van het Poezen Hotel Twente meldt eigenaresse Diana Bruins dat ze de eigenaren van Balou en Poes op de hoogte houdt via WhatsApp. De familie van Balou zegt dat de vork toch anders in de steel steekt: "Sinds het bericht dat onze Balou vermist is, hebben wij geen contact meer gehad met Diana."

Maandagmorgen hebben moeder en dochter samen de kattenmand en het paspoort van Balou opgehaald. "Het was heel akelig om een lege mand op te halen. Diana toonde geen enkele vorm van medeleven." Dat terwijl de eigenaresse van het pension eerder op Facebook schreef 'geen oog dicht te doen' en 'door een hel te gaan'.

Na een overvloed aan reacties heeft Bruins de Facebook en Instagram van het pension offline gehaald. Tips en zichtmeldingen mogen via WhatsApp doorgegeven worden.