Op de Vlierstraat in Enschede is maandagochtend een auto klem komen te zitten tussen een vuilniswagen en paal. De schade aan het voertuig is groot, maar niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde toen de auto tussen de vuilniswagen en het paaltje naast de straat door wilde rijden. Dat schatte de bestuurder echter verkeerd in en de ruimte bleek te krap: de auto kwam vast te zitten tussen de paal en vuilniswagen. De schade aan de zijkant van de auto is als gevolg aanzienlijk. De auto moet worden afgesleept. De inzittenden van de auto raakten niet gewond.