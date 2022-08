De Engelse media verkeren in een jubelstemming, nadat de 'Lionesses' zondagavond op Wembley ten koste van Duitsland (2-1 na verlenging) de Europese titel hebben veroverd. Alle kranten pakken uit met het succes van de ploeg van Sarina Wiegman.

"Lionesses bring it home", kopt The Times maandag op de voorpagina, refererend aan het liedje Football's Coming Home uit 1996. Engelse fans halen het nummer altijd van stal als hun ploeg tot de eindfase van een groot toernooi doordringt.

Waar de mannen vorig jaar op Wembley in de finale tegen Italië nipt naast de Europese titel grepen, is het de vrouwen wel gelukt om toe te slaan. "Gisteren konden de Engelse fans dit liedje voor het eerst na een triomf zingen en niet om een verlangen uit te drukken."

The Daily Telegraph ruimt bijna de helft van de voorpagina in met een foto van het Engelse team met de beker. "It's come home: England 2-1 Germany", luidt de bovenkop.

The Guardian heeft het over "Game changers". "Dit voelt als het einde, maar ook als het begin van een reis. Voetbalgeschiedenis is geschreven. Op Wembley. Tegen Duitsland." Volgens het dagblad werd er gefeest "als in 1966". In dat jaar kroonden de Engelse mannen zich tot wereldkampioen door West-Duitsland te verslaan, eveneens na een verlenging (4-2).

"Met Wiegman heeft de ploeg een coach die met haar tactische kwaliteiten ervoor heeft gezorgd dat een gouden generatie Engelse speelsters een extra stap kon zetten, iets waar veel voorgangers niet in waren geslaagd."

Engeland boekte op weg naar de eindzege louter overwinningen. Foto: Pro Shots

'Periode van 56 jaar wachten zit erop'

De kop "No more years of hurt" van Metro is ook een knipoog naar de grote hit uit 1996. In dat liedje gaat het namelijk over "thirty years of hurt", de periode van prijzendroogte sinds 1966. "Nu zit een periode van 56 jaar wachten op een prijs erop."

De BBC heeft het in zijn verslag over een van de "mooiste avonden in de Engelse sportgeschiedenis ooit". "In zoveel opzichten was dit een eindstrijd zoals we er nog nooit een hebben gezien. Alleen al de aanloop naar de finale was bijzonder. Mannelijke fans droegen Engelse shirts met daarop de naam van een ster uit de vrouwenploeg. In het hele land werd de finale op grote schermen uitgezonden. En de dag eindigde natuurlijk perfect."

In de Engelse tabloids is het aantal artikelen over de triomf van de 'Lionesses' bijna niet te tellen. Wiegman wordt bewierookt, bijvoorbeeld in The Daily Mirror. "Ze leidde Nederland al naar de EK-titel en nu heeft ze met haar genialiteit opnieuw toegeslagen. Andermaal bleken haar wissels cruciaal. Zowel Ella Toone als Chloe Kelly scoorde namelijk. Wiegman wist precies wat nodig was. Wat een genie."