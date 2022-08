De Duitse bondscoach Martina Voss-Tecklenburg had na de verloren EK-finale tegen het Engeland van Sarina Wiegman geen goed woord over voor de arbitrage. Volgens de coach is Duitsland een "duidelijke" strafschop onthouden.

Voss-Tecklenburg doelde daarbij op een scrimmage in de eerste helft voor het Engelse doel, waarbij de Engelse aanvoerder Leah Williamson de bal op de arm kreeg. De Oekraïense scheidsrechter Kateryna Monzul zag er niets in en ook de VAR greep niet in. Op dat moment stond het 0-0 op Wembley. Uiteindelijk verloor Duitsland in de verlenging met 2-1 van het gastland.

"Ik denk nu vooral aan het moment waarop Engeland een duidelijke handsbal maakte", begon Voss-Tecklenburg na afloop van de finale aan haar persconferentie. "De VAR had het moment bekeken, maar gaf geen penalty. In een wedstrijd als deze, is het moeilijk om daarmee om te gaan. Ik vraag mezelf af: waarom is de scheidsrechter niet naar de kant geroepen?"

De scheidsrechter wordt volgens de reglementen van de UEFA alleen gevraagd om de beelden terug te kijken als zij een overduidelijke fout heeft gemaakt. Het nam de onvrede bij Voss-Tecklenburg niet weg. "Ook als het Engeland was overkomen, had ik me dit aangetrokken. Het zit me dwars. Maar ik voel me niet bestolen."

Voss-Tecklenburg vond dat Duitsland pech had, maar noemde tegelijkertijd het Engeland van Wiegman de "verdiende kampioen". "Ze hebben de harten van het land veroverd en twee keer tegen ons gescoord."

Hoewel de Duitse vrouwen al hun voorgaande acht EK-finales hebben gewonnen, overheerste de trots bij Voss-Tecklenburg. "We hebben alles gegeven. Dat maakt het ook zo verdrietig. Ik heb nog niet de juiste woorden kunnen zeggen tegen het team. We kwamen hier om te winnen. Misschien dat ik er morgen een ander gevoel over heb."