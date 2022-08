De Engelse vrouwen hebben volgens bondscoach Sarina Wiegman de samenleving veranderd. Engeland was zondag in een volgepakt Wembley na verlenging met 2-1 te sterk voor Duitsland en pakte daardoor de eerste hoofdprijs in de geschiedenis.

De persvoorlichter heeft de tientallen journalisten al voor hun komst bedankt als Wiegman het woord vraagt in de persconferentiezaal van Wembley. Ze wil nog wat zeggen voordat ze met de spelers het titelfeest verder gaat vieren.

Na een uitgebreid dankwoord voor haar stafleden, de Engelse voetbalbond en de UEFA zegt ze: "Dit toernooi was zo goed en heeft ons naar een volgend niveau gebracht. Maar het belangrijkste van allemaal: we hebben de maatschappij veranderd." Onder luid applaus verlaat ze vervolgens de zaal.

Het EK in Engeland brak record na record. Het oude toeschouwersrecord van 240.000 fans werd halverwege het toernooi al gebroken. Met 87.192 fans op de tribunes was de finale op Wembley de beste bezochte eindstrijd op een EK ooit, zowel bij de mannen als de vrouwen. De Engelse media pakten net zo groots uit als een jaar eerder rondom de EK-finale van de mannen.

"We hebben voor verandering gezorgd", stelt Wiegman. "Dit toernooi heeft zoveel gebracht voor het vrouwenvoetbal en vrouwen in de maatschappij. Niet alleen in Engeland, maar ook in Europa en over de hele wereld. Er is zoveel meer dan voetbal. We willen winnen, maar door voetbal kan je kleine dingen in de samenleving veranderen."

"Het was geweldig wat we allemaal zagen toen we bij het stadion arriveerden", zei de bondscoach over de hysterische taferelen rond Wembley. "Iedereen was zo enthousiast en stond helemaal achter ons, binnen en buiten het stadion. Dat is zo ontzettend mooi om te zien."

Sarina Wiegman loopt een ereronde op een volgepakt Wembley. Sarina Wiegman loopt een ereronde op een volgepakt Wembley. Foto: Getty Images

'Ongelooflijk dat spelers rolmodellen zijn'

Als geen ander weet Wiegman dat de wereld na een Europese titel er heel anders uit gaat zien voor de spelers. Vijf jaar geleden overkwam dat de internationals van Oranje, die onder de Nederlandse coach verrassend Europees kampioen werden in eigen land. Spelers als Lieke Martens, Vivianne Miedema en Sari van Veenendaal groeiden uit tot grote sterren en boegbeelden van de ploeg.

"Het is ongelooflijk dat de spelers rolmodellen gaan zijn", aldus de bondscoach. "Daarvoor zijn ze niet gaan voetballen, maar dat nu wel hun positie. In Engeland is vrouwenvoetbal al erg groot, de spelers zijn al een beetje gewend aan de beroemdheid. Nu wordt dat veel erger."

Ook rondom Wiegman neemt de hysterie toe. Op de persconferentie krijgt ze de vraag of Wembley niet naar de coach uit Den Haag vernoemd moet worden. "Absoluut niet. Het draait om het team. En Wembley is een erg mooie naam."

Ze zei dankbaar te zijn voor de voorgaande generaties spelers bij Engeland, die er nooit in slaagden een prijs te winnen. "Maar het fundament lag er dankzij hen al. We zullen ons degenen die voor ons waren altijd herinneren. Zij hebben het pad voor ons geëffend. Dat doen deze spelers nu voor de volgende generatie. Je moet ook nooit vergeten waar je vandaan komt."

Maandag volgt een nieuwe werkelijkheid voor de spelers van Wiegman. Dan worden ze gehuldigd op Trafalgar Square in Londen. Bij de festiviteiten zijn slechts zevenduizend fans welkom, maar gezien de explosieve groei van het vrouwenvoetbal is het een kwestie van tijd totdat ook de grootste pleinen in de Engelse hoofdstad vollopen voor de Engelse vrouwen.