Na het winnen van de Europese titel met Engeland dacht bondscoach Sarina Wiegman direct aan haar recent overleden zus. Ze kuste de armband van haar trouwste fan, die ze tijdens de finale om haar rechterpols droeg.

"Het is een groot gemis dat ze er niet meer is", zei Wiegman na afloop van de gewonnen finale tegen Duitsland (2-1) op de persconferentie. Haar zus overleed vorige maand. "Ze was mijn maat. Ik denk dat ze hier was en op de lat zat. Ik denk dat ze erg trots op me is. En ik ben ook trots op haar."

Met het winnen van de Europese titel volgde voor Wiegman een absoluut hoogtepunt van een emotionele rollercoaster. Niet alleen overleed vlak voor de start van het EK haar zus, maar ook miste ze tijdens het toernooi een wedstrijd door een coronabesmetting.

Uiteindelijk viel op een volgepakt Wembley alles op zijn plek voor Wiegman, die vorig jaar overstapte van de KNVB naar Engeland om de prijsloze 'Lionesses' in eigen land Europees kampioen te maken. Precies zoals ze vijf jaar daarvoor had gedaan met Nederland.

Dat het haar met assistent Arjan Veurink wederom gelukt was, maakte Wiegman sprakeloos. "Bij de prijsuitreiking dacht ik voor het eerst: dit is ongelooflijk. We hebben het voor de tweede keer achter elkaar geflikt. Ik realiseer nog niet wat we hebben gedaan. Ik heb daar tijd voor nodig."

Sarina Wiegman viert de Europese titel met haar assistent Arjan Veurink. Sarina Wiegman viert de Europese titel met haar assistent Arjan Veurink. Foto: Getty Images

'Zonder goede spelers win je geen EK'

Met hooggespannen verwachtingen startte Wiegman in september vorig jaar aan haar klus in Engeland. Nu zegt ze dat alles is uitgekomen. "Toen ik hieraan begon, hoopte ik natuurlijk op sommige dingen. Ik wist dat er kwaliteit en veel potentie in dit land was, want het vrouwenvoetbal heeft zich ver ontwikkeld."

"Maar hier moesten we verschillende mensen van andere culturen samenbrengen", doelde ze op Veurink en de meegekomen manager Anja van Ginhoven. "In Nederland was alles bekend, maar hier niet. Dat het zo uitpakt, is iets waar je op hoopt. Het is erg leuk als het uitkomt."

Wiegman weigerde het succes op zichzelf te betrekken, ook al leidde ze Engeland naar de eerste hoofdprijs in het vrouwenvoetbal en is ze pas de tweede coach van Engeland die een nationale ploeg naar een titel gidst.

"Zonder goede spelers win je geen toernooi", zei Wiegman aan het einde van de persconferentie. "Dat wil ik nog even gezegd hebben. Ook wil ik de staf en de FA bedanken. We hebben alles gekregen wat ons zo goed maakt. Nu gaan we eerst feestvieren."

Wiegman en Engeland worden maandag gehuldigd op Trafalgar Square, een groot plein in Londen. Bij de huldiging zijn slechts zevenduizend fans welkom. De BBC zendt de festiviteiten vanaf 13.40 uur (Nederlandse tijd) rechtstreeks uit.