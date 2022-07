Bondscoach Sarina Wiegman kon vlak na de gewonnen EK-finale met Engeland nog niet helemaal bevatten dat haar ploeg Europees kampioen is geworden. 'The Lionesses' rekenden zondag op Wembley na verlenging af met Duitsland: 2-1.

"We hebben de beker gewonnen. Dit is ongelooflijk", jubelde de 52-jarige Wiegman kort na de eindstrijd bij de BBC. "Ik besef nog niet helemaal wat er allemaal is gebeurd."

In de finale op een volgepakt Wembley kwam Engeland na ruim een uur spelen op voorsprong via Ella Toone. Het gastland leek op weg naar de titel, maar elf minuten voor tijd zorgde Lisa Magull voor de gelijkmaker. In de verlenging bezorgde Chloe Kelly de ploeg van Wiegman alsnog de winst.

"Deze speelsters laten zien dat ze heel graag willen winnen en iedere dag beter willen worden", zei Wiegman. "Dat heb ik het hele jaar gezien. Toen ik begon, hebben we wat afspraken gemaakt en dit is het resultaat."

"Het zat in deze finale zo dicht bij elkaar. Maar wat maakt het allemaal uit? We hebben gewonnen en zijn Europees kampioen. Die beker is behoorlijk zwaar, weet ik uit ervaring. Ik ga er een paar mooie foto's mee maken."

'Ik heb geen geheim'

In 2017 leidde Wiegman ook Nederland voor eigen publiek naar de Europese titel. Ze is de eerste vrouwencoach ooit die met twee verschillende landen een prijs pakt. "Mijn geheim? Ik heb geen geheim. Ik ben heel open."

Voor Engeland is de Europese titel de eerste hoofdprijs sinds de wereldtitel van de mannen in 1966. De Engelse vrouwen veroverden voor het eerst in de geschiedenis een titel.

Wiegman maakte vorig jaar de overstap van de Nederlandse naar de Engelse nationale ploeg. Ze is de eerste buitenlandse coach die een nationale vrouwenploeg naar een titel heeft geleid.