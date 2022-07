Sarina Wiegman is zondag met de Engelse vrouwen Europees kampioen geworden. De Nederlandse coach leidde het gastland in de finale op een volgepakt Wembley in verlenging naar een 2-1-zege op Duitsland. Het is de eerste prijs ooit voor het Engelse vrouwenteam.

Invaller Ella Toone opende in de 62e minuut met een fraai wippertje de score op Wembley. Na een eerdere bal op de paal kwam Duitsland een kwartier later verdiend op gelijke hoogte via Lina Magull. Omdat het na negentig minuten nog 1-1 stond, volgde er een verlenging.

In de 110e minuut zorgde Chloe Kelly voor de beslissing. De invaller frommelde de bal uit een hoekschop achter de Duitse keeper en bezorgde de Engelse vrouwen daarmee de eerste hoofdprijs in de geschiedenis.

Voor Wiegman is het de tweede keer op rij dat ze Europees kampioen wordt. Vijf jaar geleden schreef de Haagse geschiedenis met Nederland door in eigen land de Europese titel te veroveren. In augustus vorig jaar stapte ze over van de KNVB naar de Engelse bond met als doel dat kunstje te herhalen. Daarin is ze glansrijk geslaagd.

Voor Engeland is het pas de tweede keer in de geschiedenis dat een nationale team een hoofdprijs wint. In 1966 pakten de Engelse mannen uitgerekend op Wembley en ten koste van eveneens Duitsland de wereldtitel. De vrouwen verloren in 1984 en 2009 de EK-finale.

Voor Nederland zat het EK er al vroeg op. De ploeg van bondscoach Mark Parsons werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk. Duitsland, dat met acht Europese titels recordhouder is, was vervolgens in de halve finales te sterk voor de Franse vrouwen.

Uitzinnige vreugde bij de Engelse matchwinner Chloe Kelly en haar ploeggenoten na haar winnende 2-1 in de verlenging. Uitzinnige vreugde bij de Engelse matchwinner Chloe Kelly en haar ploeggenoten na haar winnende 2-1 in de verlenging. Foto: Getty Images

Hunkering voelbaar op kolkend Wembley

De hunkering bij de Engelsen naar de eerste prijs in de geschiedenis was al voor de aftrap voelbaar op en rondom Wembley. De 87.192 fans, die voor de drukst bezochte EK-finale aller tijden zorgden, maakten een immens kabaal en zongen hartstochtelijk mee met het volkslied God save the Queen. Wiegman moest het interview met de BBC vooraf met een hoofdtelefoon op geven om de interviewer te kunnen verstaan.

Al voor de start van de wedstrijd had Duitsland een grote domper moeten verwerken. Sterspeler en aanvoerder Alexandra Popp haakte in de warming-up geblesseerd af en moest gewisseld worden, nog voordat het eerste fluitsignaal geklonken had. Zij werd vervangen door Lea Schüller.

Zonder Popp stond Duitsland in de eerste minuten van de finale met de rug tegen de muur. Met snelle en directe passes brak Engeland een paar keer door de Duitse stellingen. De grootste mogelijkheid was na vier minuten voor Ellen White: haar kopbal was een prooi voor keeper Merle Frohms. Ook bij een voorzet van Lucy Bronze was Frohms alert.

Engeland kwam met de schrik vrij bij de poging van Marina Hegering. Engeland kwam met de schrik vrij bij de poging van Marina Hegering. Foto: AP

Engeland ontsnapt aan achterstand

Halverwege de eerste helft kwam Duitsland steeds beter in het spel en nam het de regie over van Engeland. Dat resulteerde in de 25e minuut in de grootste kans van de eerste helft: Marina Hegering had de bal uit een hoekschop voor het intikken, maar haar inzet werd op de doellijn gekeerd door de Engelse aanvoerder Leah Williamson. Ook bij de daaropvolgende scrimmage hield Mary Earps haar doel schoon.

Bij Engeland namen ondertussen de frustraties over de inconsequent fluitende scheidsrechter Kateryna Monzul toe. De Oekraïense gaf in een tijdsbestek van een minuut twee gele kaarten aan Engeland, maar het fysieke spel van Duitsland bleef lang onbestraft. Zelfs de doorgaans zo stoïcijnse Wiegman stormde een paar keer uit haar dug-out om haar beklag over de arbitrage te doen.

Engeland gooide de frustraties langzaam van zich af en kreeg vlak voor rust een dot van een kans op de openingstreffer. Beth Mead legde vanaf de rechterkant keurig breed op de vrijstaande White, die de bal al vallend met haar linkervoet nipt over schoot. Zo gingen beide teams opgelucht naar de kleedkamer, wetende dat de Europese titel nog altijd tot de mogelijkheden behoorde.

De Engelse spits Ellen White baalt na een gemiste kans. De Engelse spits Ellen White baalt na een gemiste kans. Foto: AFP

Wembley op zijn kop na 1-0 van Toone

Ook na rust was Duitsland direct de betere partij en kwam Engeland tot twee keer toe met de schrik vrij. Na miscommunicatie in de Engelse verdediging brak Giulia Gwinn door over de linkerflank, maar haar poging was een eenvoudige prooi voor Earps.

Twee minuten later had Magull de 1-0 voor Duitsland op de schoen. Vanaf 11 meter had de middenvelder de hoek voor het uitkiezen, maar ze punterde de bal naast. Uit teleurstelling sloeg ze de handen voor haar ogen, wetende dat ze had moeten scoren.

De misser van Magull kwam Duitsland duur te staan, want uit het niets opende Engeland in de 62e minuut de score. Keira Walsh zette de net door Wiegman ingebrachte Toone alleen voor Frohms en de middenvelder wipte de bal fraai langs de Duitse keeper. Wembley trilde op zijn grondvesten.

Ella Toone is door het dolle heen na de openingstreffer. Ella Toone is door het dolle heen na de openingstreffer. Foto: Getty Images

Duitsland komt in slotfase langszij

Het lied Three Lions met de bekende zinsnede Football is coming home rolde op Wembley al vanaf de tribunes, maar Duitsland was direct na de openingstreffer dicht bij de gelijkmaker. Weer was Magull dichtbij, maar dit keer stond de paal een doelpunt van de middenvelder in de weg.

Engeland zakte steeds verder weg en dus kon de 1-1 van Duitsland niet uitblijven. In de 77e minuut viel de gelijkmaker dan ook en dit keer was het wel raak voor Magull. Ze zette haar voet tegen een lage voorzet van Tabea Wassmuth en liet Earps kansloos.

Na de 1-1 brak een zinderende slotfase aan, waarin Engeland pas in de blessuretijd kon aanzetten. Ondanks vrije trappen over en weer werden beide keepers niet meer op de proef gesteld, waardoor er een verlenging volgde op Wembley.

Lina Magull bracht Duitsland een kwartier voor tijd langszij tegen Engeland. Lina Magull bracht Duitsland een kwartier voor tijd langszij tegen Engeland. Foto: AP

Kelly goudhaantje in verlenging

Engeland en Duitsland trokken de zenuwslopende slotfase van de reguliere speeltijd door naar de verlenging. In het naspel kwamen beide teams amper tot grote kansen. Duitsland was wel een paar keer gevaarlijk uit corners, maar tot een poging op het doel kwam de recordkampioen daaruit niet.

Aan de andere kant was het Engeland dat juist wel toesloeg uit een hoekschop. Kelly kreeg de bal uit de kluts voor de voeten. Waar ze aanvankelijk op Frohms stuitte, liet ze de Duitse keeper kansloos in de rebound: 2-1. Uit totale euforie trok ze haar shirt uit en opnieuw stond Wembley volledig op zijn kop.

Duitsland drong in de resterende tien minuten wel aan en was ook nog kansrijk op de 2-2, maar Earps hield Engeland tot het einde op de been, terwijl Alessia Russo dicht bij de 3-1 was. Het bevrijdende laatste fluitsignaal zorgde voor uitzinnige taferelen in Engeland, waar Wiegman in een jaar tijd is uitgegroeid tot een icoon in de rijke voetbalgeschiedenis van het land.