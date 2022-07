Sarina Wiegman heeft zondag geschiedenis geschreven met de Europese titel met Engeland. De Haagse is de eerste vrouwencoach ooit die met twee verschillende landen een prijs pakt.

Engeland was in de EK-finale op een volgepakt Wembley na verlenging met 2-1 te sterk voor Duitsland, waardoor ze net als vijf jaar geleden met Nederland Europees kampioen werd.

Voor de Engelse vrouwen is het de eerste hoofdprijs in de geschiedenis. Wiegman, die vorig jaar overstapte van van Nederland naar Engeland, is de eerste buitenlandse coach die een nationale vrouwenploeg naar een titel leidt.

Het is in het vrouwenvoetbal nog niet eerder gebeurd dat een coach met twee verschillende landen een hoofdprijs wint. Recordhouders Tina Theune en Silvia Neid pakten weliswaar drie titels, maar deden dat allebei uitsluitend met Duitsland.

Bij de mannen is het wel eens voorgekomen dat een bondscoach met twee landen een hoofdprijs won. De Fransman Roger Lemerre werd in 2000 Europees kampioen met Frankrijk en pakte vier jaar later de Afrika Cup met Tunesië.

Sarina Wiegman is de succesvolste bondscoach uit Nederland in de geschiedenis. Foto: Getty Images

Wiegman streeft Michels voorbij

Wiegman is bovendien de succesvolste Nederlandse bondscoach ooit. Niet eerder presteerde een landgenoot het om twee prijzen te pakken met een land op een groot toernooi. Na het winnen van de Europese titel met de Oranjevrouwen in 2017 stond Wiegman op gelijke hoogte met Rinus Michels, die in 1988 met de mannen Europees kampioen werd.

Voor Wiegman is het de zevende prijs in haar carrière. In 2007 pakte ze de dubbel met Ter Leede, wat haar vijf jaar later ook lukte met ADO Den Haag. Met de club uit haar geboortestad pakte ze in 2013 ook nog de beker. Daar zijn later dus de Europese titels met Nederland en Engeland bij gekomen.

Wiegman werd in 2017 en 2020 uitgeroepen tot Wereldcoach van het Jaar. De laatste uitverkiezing had ze te danken aan de finaleplaats met Nederland op het WK in 2019. Het is de enige van de drie finales die de Haagse als coach verloor.