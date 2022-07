Sarina Wiegman grapte na het bereiken van de EK-finale met gastland Engeland dat ze in een bunker zou gaan schuilen om alle hunkerende Engelsen van zich af te houden. Een dag voor de eindstrijd op een uitverkocht Wembley is de bondscoach niet van haar stuk te brengen. "Ik moet me bij mijn werk houden."

Het is zaterdag de laatste vraag op de persconferentie als Wiegman ouderwets van zich doet gelden. Welke jonge spelers op dit toernooi indruk op de bondscoach van Engeland hebben gemaakt? "Deze vraag komt niet op het juiste moment. Ik bereid me voor op een wedstrijd, een finale." Als de journalist erop door wil gaan, kapt Wiegman hem abrupt af. "Other question, please."

Ook een dag voor de finale, in een zaal met een kleine honderd journalisten op Wembley, is Wiegman de coach zoals de Engelsen en de Nederlanders haar al langer kennen: afgemeten, duidelijk en bij vlagen hard. Of ze haar opstelling gaat wijzigen voor de finale? "Daar ga ik niets over zeggen. Iedereen is fit, dus ik heb wat moeilijke keuzes te maken."

Als Wiegman een vraag krijgt over haar voorgaande finales met Nederland - de gewonnen op het EK van 2017 en de verloren op het WK van 2019 - zegt ze: "Ik heb daar geen gedachten over. Ik denk alleen maar aan de wedstrijd van morgen, het team en hoe we gaan spelen." En of de verloren EK-finale van de Engelse mannen nog een rol speelt? "Je moet de mannen niet met de vrouwen vergelijken. Het is allemaal één Engeland."

Na het bereiken van haar derde grote finale in vijf jaar zei Wiegman voor de grap dat ze in een "bunker" zou gaan schuilen. Als geen ander weet de Haagse inmiddels wat succes in het voetbalgekke land losmaakt: al vanaf de openingswedstrijd op Old Trafford rolt het lied It's coming home van de tribunes. Het is een lied dat de Engelsen zingen als het nationale team succes heeft.

Richting de finale op Wembley is de EK-koorts alleen maar verder toegenomen in Engeland, dat alleen met de mannen bij het WK van 1966 een prijs won. Verschillende kranten brachten zaterdag speciale bijlages over de finale en elke voetstap van de spelers en Wiegman wordt gefilmd of gefotografeerd. "Maar het is erg rustig rondom het team", constateert Wiegman. "We doen dezelfde dingen als altijd."

Sarina Wiegman blikte zaterdag vooruit op de finale. Sarina Wiegman blikte zaterdag vooruit op de finale. Foto: Getty Images

'Op beide teams staat druk'

Keer op keer benadrukt Wiegman op de drukbezochte persconferentie dat ze de finale net zo benadert als alle voorgaande duels op het EK. Ze analyseert de tegenstander, maakt een plan en bespreekt dat met haar staf, onder wie assistent Arjan Veurink. Dat verhaal blijft ze ook volhouden als haar naar de pijnlijke voetbalgeschiedenis van Engeland met Duitsland gevraagd wordt.

De Engelse vrouwen bewaren slechte herinneringen aan Duitsland: in de EK-finale van 2009, de laatste eindstrijd ooit van 'The Lionesses', werd het liefst 6-2 voor de recordkampioen. "Ik weet dat er rivaliteit is. Dat was bij Nederland ook zo. Maar we leven in het heden", aldus Wiegman. "Tegen wie we ook zouden spelen, er zal altijd rivaliteit zijn. Het is immers een finale."

Een uur voor de persconferentie van Wiegman zei de Duitse bondscoach Martina Voss-Tecklenburg dat alle druk in de finale bij gastland Engeland ligt. "Zei ze ook waarom?", werpt Wiegman de vraag terug. "Op beide teams staat druk: we willen allebei winnen en hebben allebei een goede ploeg."

Zo'n honderd journalisten waren afgekomen op de persconferentie van bondscoach Sarina Wiegman en aanvoerder Leah Williamson. Zo'n honderd journalisten waren afgekomen op de persconferentie van bondscoach Sarina Wiegman en aanvoerder Leah Williamson. Foto: Getty Images

Wiegman geniet van uitverkocht Wembley

Als de verwachte entourage ter sprake komt, komt Wiegman meer los. Wembley is zondag stijf uitverkocht voor de finale, wat betekent dat liefst 89.000 toeschouwers in het iconische stadion in Londen zullen zitten.

Het wordt daarmee de drukstbezochte wedstrijd ooit op een EK, bij zowel de mannen als de vrouwen. "Een paar jaar geleden had ik dit nooit voor mogelijk gehouden. Het is erg leuk. Je bent nooit begonnen met coachen om voor 90.000 mensen te staan, maar omdat je van je werk houdt."

De logische vraag na al haar voorzichtige antwoorden is: kan Wiegman er wel van genieten? "Ja hoor. Ik ben natuurlijk niet stom. Het is ongelooflijk. Maar ik moet me bij mijn werk houden en dat is het team klaarmaken voor de wedstrijd tegen Duitsland."

Wiegman kan zondag geschiedenis schrijven als Engeland de hooggespannen verwachtingen waarmaakt en niet voor de derde keer de EK-finale verliest, na mislukte pogingen in 1984 en 2009. Ze bezorgt Engeland niet alleen de eerste prijs bij de vrouwen, maar wordt ook de eerste coach die met twee verschillende landen Europees kampioen wordt. De finale begint zondag om 18.00 uur (Nederlandse tijd).