Bondscoach Martina Voss-Tecklenburg vindt dat Duitsland zondag de underdog is in de EK-finale tegen Engeland. Volgens de coach is het gastland van bondscoach Sarina Wiegman de te kloppen ploeg.

"Alle druk ligt bij Engeland", zei Voss-Tecklenburg zaterdag op een drukbezochte persconferentie op Wembley. "Ik wil niet zeggen dat we niets te verliezen hebben, want we hebben een wedstrijd te verliezen. We hebben ervan gedroomd om hier een finale te spelen. Dit is een van de grootste momenten ooit in de carrière van onze spelers."

Met acht Europese titels is Duitsland recordkampioen in het vrouwenvoetbal, maar het Engeland van Wiegman is de torenhoge favoriet. 'The Lionesses' maakten veel indruk in eigen land en wonnen onder meer met 8-0 van tweevoudig Europees kampioen Noorwegen.

In het voetbalgekke Engeland is een hype ontstaan rond de ploeg van Wiegman. Al vanaf de openingswedstrijd op Old Trafford klinkt het bekende Engelse lied Three Lions van de tribunes. Het lijflied, met It's coming home als bekendste zin, wordt vaak gebruikt als de titel gloort voor de Engelse voetbalploegen. Wembley is zondag met 89.000 verkochte kaarten uitverkocht.

Voss-Tecklenburg vindt het niet erg dat uitgerekend het gastland de tegenstander in de finale is. Ze vindt dat juist prettig met het oog op de vele aandacht die Engeland genereert voor het vrouwenvoetbal. "Als ik had mogen kiezen, had ik altijd voor Engeland gekozen en niet voor andere landen. Er gaan miljoenen mensen naar deze finale kijken."

Speler Svenja Huth was onder de indruk van de hoeveelheid journalisten op de persconferentie en nam een foto. Foto: ANP

Duitsland zonder belangrijke speler Bühl

Volgens Voss-Tecklenburg lopen ook de mensen in Duitsland uit voor de finale. "De voetbalfan die niet veel naar vrouwenvoetbal heeft gekeken, heeft juist nu veel gekeken. We krijgen ook veel berichten van beroemdheden en morgen gaan mensen op een groot scherm naar ons kijken. Het is een geweldig toernooi. De spelers krijgen veel respect."

Duitsland kan zondag in de finale geen beroep doen op Klara Bühl. De belangrijke speler van Bayern München testte dinsdag positief op het coronavirus en heeft nog altijd geen negatieve test kunnen overleggen, ook al heeft ze geen klachten. Het is voor Voss-Tecklenburg uitgesloten dat ze zondag speelt als ze voor de aftrap negatief test.

De finale tussen Engeland en Duitsland gaat zondag om 18.00 uur (Nederlandser tijd) van start op Wembley en staat onder leiding van de Oekraïense scheidsrechter Kateryna Monzul. Al voor de start van het EK was de eindstrijd in het iconische stadion uitverkocht.

De Engelse vrouwen wonnen nog nooit een prijs. In 1966 legden de mannen beslag op de eerste en enige hoofdprijs in de Engelse voetbalgeschiedenis: de wereldtitel. Die werd zaterdag precies 56 jaar geleden ten koste van uitgerekend West-Duitsland op Wembley veroverd.