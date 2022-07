Tijdens de voorbereiding op het EK waren de Engelse fans al lovend over Sarina Wiegman en door de zegereeks van de laatste weken is de bondscoach die Oranje in 2017 naar EK-goud leidde alleen maar geliefder geworden. Zondag wacht Duitsland in de finale op een uitverkocht Wembley. "De cultuur is door haar veranderd."

"De Engelse supporters houden van Wiegman", vertelt BBC-analyticus Emma Sanders in gesprek met NU.nl. "Er zijn niet veel coaches in Engeland geweest die alle fans bij elkaar brachten."

Deze populariteit laat zich, zoals vaak in het voetbal, verklaren door de fantastische resultaten. Het Engeland van Wiegman rekende na een uitstekende voorbereiding (waarin onder meer Nederland met liefst 5-1 werd geklopt) op dit EK af met Oostenrijk (1-0), Noorwegen (8-0), Noord-Ierland (5-0), Spanje (2-1) en Zweden (4-0).

Alleen in de wedstrijd tegen Spanje werden de 'Lionesses' even met de rug tegen de muur gezet. Dankzij Wiegmans gouden wissels resulteerde een slotoffensief in een halvefinaleplaats voor de Engelsen.

De zegereeks draagt natuurlijk bij aan de gekte in Engeland, al blijkt Wiegman nog iets extra's te brengen. "Ze houdt zich bezig met de fans en moedigt de Engelse speelsters aan om gebruik te maken van het publiek. Ze probeert samen met de supporters een momentum te creëren."

Sarina Wiegman in gesprek met fans tijdens een training van de 'Lionesses'. Sarina Wiegman in gesprek met fans tijdens een training van de 'Lionesses'. Foto: Reuters

'Wiegman durft moeilijke beslissingen te nemen'

Op weg naar het succes tegen Spanje bracht Wiegman, na een tegengoal, aanvallers Alessia Russo en Ella Toone in de ploeg. De twee invallers brachten energie in het Engelse team, dat in het nauw werd gedreven door Spanje.

"Ze heeft voor elke wedstrijd dezelfde elf geselecteerd, zodat het team een duidelijk speelplan en duidelijke manier van spelen heeft. Maar ze is niet bang om moeilijke beslissingen te nemen, mocht dit nodig zijn", verwijst Sanders naar de ingreep van Wiegman op dit cruciale moment.

Volgens 139-voudig Oranje-international Daphne Koster zorgt juist het feit dat het in de wedstrijd tegen Spanje niet van een leien dakje ging voor nog meer gekte in Engeland. "Het niveau van de landen is hoog. Dat is mooi om te zien. En de weerstand die Engeland kreeg in de wedstrijd tegen Spanje maakt het toernooi alleen nog maar mooier voor de Engelsen."

Zondag spelen de 'Lionesses' onder leiding van Wiegman op een uitverkocht Wembley (bijna 90.000 toeschouwers) de EK-finale tegen Duitsland. In Engeland zingen de supporters sinds het bereiken van de EK-finale het bekende lied Football's Coming Home. In Engeland wordt verwacht dat boss Wiegman geschiedenis gaat schrijven tijdens het eindtoernooi.

Aangezien Engeland al zo veel teleurstellingen heeft gekend op grote toernooien (bij de mannen én de vrouwen) ligt er veel druk op de schouders van Wiegman. "Het gevaar bestond dat ze de verwachtingen niet zou waarmaken, maar het tegendeel is waar. Ze is alles wat de fans, de Engelse voetbalbond en de media hoopten dat ze zou zijn. De cultuur is door haar veranderd", schetst Sanders de impact van Wiegman, die haar naam vestigde door Nederland in 2017 en 2019 naar respectievelijk EK-goud en WK-zilver te leiden.

Wiegman omhelst haar assistent Arjan Veurink na de winst op Spanje. Wiegman omhelst haar assistent Arjan Veurink na de winst op Spanje. Foto: ANP

Een leider die kalmte uitstraalt en meedogenloos is

Het leiderschap van Wiegman was in haar jongere jaren al zichtbaar. "Ze was vroeger al een van de leiders toen we samen bij Ter Leede speelden, de club uit Sassenheim", zegt Koster. Niet alleen Wiegman is een belangrijke troef voor het Engelse succes. "We moeten ook zeker niet assistent-coach Arjan Veurink vergeten, ze doen het echt als duo."

Wat Wiegman kenmerkt is haar kalmte. Zelfs wanneer het team onder druk staat, weet de coach de speelsters in alle rust vertrouwen te geven. "Ze houdt ze kalm. De speelsters zijn veel relaxter en zelfverzekerder dan ze ooit zijn geweest", constateert Sanders.

Naast de rust van Wiegman wordt ook haar meedogenloosheid geprezen. "Ze is niet bang om moeilijke beslissingen te nemen. Alle wijzigingen hebben het gewenste resultaat opgeleverd." Voor het begin van het EK besloot Wiegman voormalig aanvoerder Steph Houghton uit de selectie te zetten en benoemde ze Leah Williamson als haar opvolger.

De Engelse vrouwen spelen mede door de ingrepen van Wiegman dit toernooi op de toppen van hun kunnen. Wiegman laat de 'Lionesses' volgens Sanders in hun kracht spelen. "De speelstijl is creatiever, vloeiender en een tikkeltje meedogenlozer dan in het verleden."

Aanvoerster Leah Williamson juicht na de winst op Spanje in de kwartfinale. Aanvoerster Leah Williamson juicht na de winst op Spanje in de kwartfinale. Foto: Reuters

'Wiegman is er dag en nacht mee bezig'

De statistieken van Engeland onder Wiegman zullen bij tegenstanders voor nervositeit zorgen. De ploeg maakte 104 doelpunten in negentien wedstrijden. Nog belangrijker: zeventien van die duels leverden een zege op en die andere twee wedstrijden eindigden onbeslist.

Ondanks deze fantastische resultaten houdt de coach zich op de vlakte als het onderwerp 'EK-winst' ter sprake komt. "Dit is typisch Sarina. Het komt allemaal over als een soort van verrassing, een soort magie", zegt Koster.

Na de 8-0-zege op Noorwegen (de grootste overwinning op een EK ooit) liet Wiegman weten dat ze niet begreep hoe Engeland met deze cijfers kon zegevieren. "Het lijkt dan alsof ze niet weet hoe zoiets tot stand komt, maar ze weet heel goed waar ze mee bezig is. Ze is echt dag en nacht bezig met het spelletje", vertelt Koster.

Mocht Wiegman zondag het toernooi winnen, dan is ze na 56 jaar de tweede manager in de geschiedenis van het Engelse voetbal die een groot toernooi wint, na Alf Ramsey met de mannen in 1966. "Ze zou de status van een legende krijgen als Engeland wint", benadrukt Sanders. "Je kunt verwachten dat de fans haar dan op een of andere manier willen eren."

De EK-finale tussen Engeland en Duitsland begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.