Sarina Wiegman is ongelooflijk trots op haar ploeg na het bereiken van de EK-finale. Na de 4-0-zege van Engeland op Zweden in de halve eindstrijd wil ze nu ook het laatste stapje zetten.

"Voordat we aan dit toernooi begonnen, hadden we een droom", zei Wiegman tegen Sky Sports. "We zijn zo ver gekomen en nu willen we het ook afmaken en de droom helemaal laten uitkomen."

Ondanks de ruime zege en de euforie bleef de 52-jarige bondscoach wel kritisch. "De tweede helft ging heel erg goed, maar we hadden het lastig in de eerste helft. Na rust hadden we de complete controle terug."

De ploeg van Wiegman kende een moeizaam begin van de wedstrijd tegen Zweden, dat fel van start ging. Voor rust slaagde Beth Mead erin om Engeland op een 1-0-voorsprong te zetten. In de tweede helft scoorden Lucy Bronze, Alessia Russo en Francesca Kirby.

"We hebben meerdere keren laten zien dat we flexibel zijn. De speelsters hebben een manier gevonden om onder de druk van Zweden uit te voetballen", aldus Wiegman. "Ik ben zo ongelooflijk trots op ze. We mogen dit nu wel even een klein beetje vieren."

'Dit went nooit'

Het is voor Wiegman al de derde keer dat ze als trainer in de finale van een groot toernooi staat. In 2017 werd ze met de Oranjevrouwen Europees kampioen en drie jaar geleden legde ze het met Nederland in de WK-finale af tegen de Verenigde Staten.

"Dit went nooit. Het is niet normaal, natuurlijk. Dat besef ik heel goed", zei ze er tegen de NOS over. "Het is supergaaf. We gaan gewoon naar Wembley."

Zondag om 18.00 wordt de EK-finale gespeeld op een uitverkocht Wembley in Londen. De tegenstander van Engeland komt uit het duel tussen Duitsland en Frankrijk. Zij spelen woensdag om 21.00 uur de halve finale.