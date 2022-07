Sarina Wiegman is ongelooflijk trots op haar ploeg na het bereiken van de EK-finale. Na de 4-0-zege van Engeland op Zweden in de halve eindstrijd wil ze nu ook het laatste stapje zetten.

"Voordat we aan dit toernooi begonnen hadden we een droom", zei Wiegman tegenover Sky Sports. 'We zijn zo ver gekomen en nu willen we het ook afmaken en de droom helemaal uit laten komen."

Engeland won dinsdag met grote cijfers van Zweden en stelde zo de finaleplaats veilig. "De tweede helft ging heel erg goed, maar we hadden het lastig in de eerste helft", bleef de 52-jarige bondscoach kritisch. "Na rust hadden we de complete controle terug."

De ploeg van Wiegman kende een moeizaam begin van de wedstrijd tegen Zweden dat fel van start ging. Voor rust slaagde Beth Mead erin om Engeland op een 1-0-voorsprong te zetten. In de tweede helft waren er treffers voor Lucy Bronze, Alessia Russo en Francesca Kirby.

"Volgens mij hebben we meerdere keren laten zien dat we flexibel zijn. De speelsters hebben een manier gevonden om onder de druk van Zweden uit te voetballen", aldus Wiegman. "Ik ben zo ongelooflijk trots op ze. We mogen dit nu wel even een klein beetje vieren."

Zondag om 18.00 wordt de EK-finale gespeeld in een uitverkocht Wembley Stadion in Londen. De tegenstander van Engeland komt uit het duel tussen Duitsland en Frankrijk. Zij spelen woensdag om 21.00 uur de halve finale.