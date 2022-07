Klara Bühl is dinsdag positief getest op het coronavirus, meldt de Duitse voetbalbond. Daardoor kan ze woensdag niet meedoen aan de wedstrijd tegen Frankrijk om een plek in de EK-finale.

De 21-jarige middenvelder is symptoomvrij en ging na haar positieve test gelijk in isolatie. Andere leden van de Duitse ploeg en stafleden zijn wel negatief getest.

Bühl, die dit hele EK al in de basis stond, kwam in de groepswedstrijd tegen Spanje tot een doelpunt. Ook was ze goed voor een assist. De speelster van Bayern München komt sinds 2019 uit voor het nationale elftal. In totaal was ze goed voor dertien doelpunten in 28 interlands.

De Duitse ploeg geldt als een van de favorieten voor de eindoverwinning op het EK, nadat het team grote indruk heeft gemaakt in de groepsfase. Daarin waren de Duitse vrouwen te sterk voor Denemarken (4-0), Spanje (2-0) en Finland (3-0). In de kwartfinales knokte de ploeg zich met 2-0 langs Oostenrijk.

Woensdag speelt Duitsland tegen Frankrijk om een plek in de EK-finale. Die wordt zondag om 18.00 uur gespeeld in het uitverkochte Wembley-stadion in Londen. Dinsdag is de eerste halve finale tussen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman en Zweden.