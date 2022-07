Bondscoach Sarina Wiegman speelt dinsdag met Engeland in de halve finales van het EK tegen Zweden, een land dat ze al twee keer eerder uitschakelde op een eindtoernooi. De Nederlandse denkt niet dat haar verleden een rol speelt: "Het zijn totaal andere situaties".

Engeland bereikte woensdag de halve finales ten koste van Spanje (2-1 na verlenging), hoewel het zeven minuten voor het einde van de officiële speeltijd nog achter stond. Wiegman verwacht tegen Zweden een heel ander duel.

"Zweden heeft een hele andere stijl dan Spanje. Ik denk dat het een gelijkopgaande wedstrijd wordt. Zweden heeft de laatste jaren goed gepresteerd; ze zijn niet voor niets de nummer twee van de wereldranglijst. Ze zijn goed georganiseerd, beheersen meerdere facetten, zijn ervaren en zijn goed in spelhervattingen. Maar we zijn op alles voorbereid."

Wiegman won met het Nederlands elftal zowel op het EK van 2017 (kwartfinale) als op het WK van 2019 (halve finale) van Zweden. De bondscoach denkt niet dat dit een rol gaat spelen tijdens de halve finale van dinsdag.

"Dat telt niet. Mijn team is nu heel anders dan in 2017 en in 2019. Ik denk en leef in het nu, omdat het een hele andere situatie is. Het verleden telt niet, alleen morgen", zei Wiegman, die ook aangaf dat haar volledige selectie blessurevrij is.

Sarina Wiegman in extase na het bereiken van de halve finales met Engeland. Sarina Wiegman in extase na het bereiken van de halve finales met Engeland. Foto: Getty Images

Engeland verloor drie halve finales op rij

Engeland strandde drie keer op rij in de halve finales van een eindtoernooi: zowel op het WK van 2015, het EK van 2017 als het WK van 2019. Centrale verdediger Millie Bright, die iedere wedstrijd dit toernooi in de basis startte, vindt het moeilijk om die wedstrijden te vergelijken.

"Elke halve finale is anders. We hebben nu veel nieuwe spelers in het team. De ervaren spelers die al die eindtoernooien hebben meegemaakt hebben er van geleerd en moeten die ervaring overbrengen. Daarnaast kunnen de jonkies deze wedstrijd met frisse energie benaderen."

De halve finale tussen Engeland en Zweden begint dinsdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in Sheffield. De eindstrijd staat zondag op het programma en wordt afgewerkt op Wembley. De andere halve finale gaat woensdag tussen Duitsland en Frankrijk.

Halve finales EK Dinsdag 21.00 uur: Engeland-Zweden

Woensdag 21.00 uur: Duitsland-Frankrijk