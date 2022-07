Mark Parsons denkt dat blessures en coronagevallen een grote rol hebben gespeeld bij de vroege uitschakeling van Nederland op het EK in Engeland. Oranje verloor zaterdag in de kwartfinales na verlenging met 1-0 van Frankrijk en is daardoor de Europese titel kwijt.

Oranje zag dit EK vijf spelers (tijdelijk) wegvallen: aanvoerder Sari van Veenendaal en linksbuiten Lieke Martens verlieten de selectie door blessures, terwijl sterspeler Vivianne Miedema en middenvelder Jackie Groenen een coronabesmetting opliepen. Ook Aniek Nouwen raakte geblesseerd.

"We hebben veel uitdagingen en problemen gehad, maar de spelers gebruikten het nooit als een excuus", zei Parsons na afloop van het duel met Frankrijk op zijn persconferentie. "Ze keken altijd vooruit. Uiteindelijk hebben we het team door alle problemen elke wedstrijd moeten veranderen. Je ziet dat terug in de miscommunicatie. We hebben niet de kans gehad om ritme op te bouwen."

Parsons benadrukte desondanks dat hij trots was op de vechtlust bij de spelers, al vond hij ook dat Oranje niet goed genoeg was tegen Frankrijk. Nederland schoot in 120 minuten slechts één keer op doel tegen de veel sterkere Franse vrouwen. "Vooral in de eerste helft hadden we het heel erg moeilijk. We waren onszelf niet. Dankzij Daphne (keeper Daphne van Domselaar, red.) en een paar anderen bleef het 0-0."

De bondscoach zei geen spijt van zijn keuzes te hebben, terwijl Oranje overduidelijk geen partij kon bieden aan Frankrijk. Hij passeerde Jill Roord zodat haar vervanger Lineth Beerensteyn de Franse rechtsback Ève Périsset kon afstoppen, maar na het inbrengen van Roord in de rust begon het beter te lopen bij Oranje.

"We analyseren alles. Na dit toernooi is er geen tijd om ergens spijt van te hebben. Ik denk dat we vanavond logische beslissingen hebben genomen. We kwamen terug in de wedstrijd. Er waren spelers die een heroïsche wedstrijd speelden."

'Daphne was van wereldklasse'

Parsons doelde daarbij op keeper Van Domselaar en verdediger Stefanie van der Gragt, die uitblonken in Rotherham. "Ook de jonge spelers hebben laten zien dat ze klaar zijn voor het grote werk."

Met name over Van Domselaar was Parsons vol lof. Het keeperstalent hield Oranje meerdere keren in de wedstrijd met schitterende reddingen. "Ik heb Daphne verteld dat ik nog nooit iemand zo goed op een EK heb zien keepen sinds Nadine Angerer in 2013. En ze werd in dat jaar uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Wat ze vandaag heeft laten zien, was van wereldklasse."

Hoewel Parsons met de titelverdediger al in de kwartfinales van het EK strandde en de ideeën van de Britse coach botsen met die van de spelers, sprak hij al over de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen IJsland om een WK-ticket, die in september wordt gespeeld.

"Ik wil bouwen aan deze speciale groep", aldus Parsons. "De toekomst ziet er voor ons rooskleurig uit. Wij zullen onze momenten in de toekomst nog hebben, daar ben ik van overtuigd."