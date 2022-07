De Oranjevrouwen vinden dat ze niet goed uit de verf zijn gekomen op het EK in Engeland. Verschillende spelers stellen na de uitschakeling door Frankrijk in de kwartfinales dat de tactiek van bondscoach Mark Parsons te verdedigend is geweest.

Oranje betoverde de fans in 2017 in eigen land met sprankelend aanvallend voetbal en de eerste Europese titel in de geschiedenis. Ieder meisje wilde Lieke Martens zijn, omdat zij voortdurend haar tegenstanders op sierlijke wijze voorbij dribbelde.

Vijf jaar later, na de verloren kwartfinale tegen Frankrijk (1-0), concludeert routinier Daniëlle van de Donk dat er van dat spel weinig meer over is. "We spelen niet het mooie voetbal dat we kunnen spelen en waar we zo trots op waren. We hebben op dit EK geen goed voetbal laten zien."

Bondscoach Parsons zei bij zijn aanstelling in mei vorig jaar dat hij aanvallend voetbal wilde spelen met Oranje. Dat herhaalde hij vlak voor het EK en ook nog een dag voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Van de Donk erkende dat Oranje dit toernooi "veel verdedigender" heeft gespeeld dan voorheen, met de groepswedstrijden tegen de zwakke zusters Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1) als dieptepunten.

En dat terwijl Oranje met Vivianne Miedema, Martens, Jill Roord en Van de Donk over een van de beste voorhoedes op dit EK beschikt. Parsons had weliswaar de pech dat Miedema (corona) en Martens (voetblessure) al dan niet tijdelijk wegvielen met blessures, maar ook in de eerste wedstrijd tegen Zweden verdedigde Oranje meer dan het aanviel. Toen was iedereen nog beschikbaar.

"Het aanvallende spel ligt ons goed. Je moet uitgaan van eigen kracht en je niet zo snel aanpassen aan de tegenstander", aldus Van de Donk, die tijdens het EK als aanvallende middenvelder en rechtsbuiten speelde. "Voor mijn spel hebben we te verdedigend gespeeld. Ik vind het leuker om aan te vallen. Misschien hebben Mark en ik net een andere betiteling van aanvallend voetbal."

Passeren Roord bevestiging van defensieve tactiek

De verdedigende denkwijze van Parsons kwam ook terug in de kwartfinale tegen Frankrijk. Hij slachtofferde Roord voor Lineth Beerensteyn, terwijl Roord nog scoorde tegen Zweden. Roord bevestigde na afloop van het duel met Frankrijk dat ze op de bank begon omdat Parsons "meer energie in het verdedigen wilde leggen".

"Hij is de trainer en bepaalt, maar ik ben van mening dat we echt kans hebben als we gaan voetballen", aldus Roord, die in de rust binnen de lijnen kwam voor de onzichtbare Beerensteyn. "Kijk maar naar de tweede helft. Als we gaan voetballen, zijn we hartstikke goed. Doen we dat niet, dan krijgen we het tegen iedereen lastig."

Roord benadrukte dat niet alleen bondscoach Parsons, die ze eerder dit EK in de Volkskrant bekritiseerde vanwege zijn lange besprekingen, maar ook de spelers wat te verwijten valt. "Onze kracht is het voetballen, maar dat hebben we te weinig gedaan. Dat komt niet alleen door hem."

De grote vraag is of Parsons mag aanblijven na het teleurstellend verlopen EK met de titelverdediger. De Britse opvolger van Sarina Wiegman voldeed met een kwartfinaleplaats weliswaar aan de doelstelling van de KNVB en hij voerde ook een succesvolle verjongingskuur door, maar van een goede match lijkt geen sprake.

Op de vraag wat Van de Donk heeft geleerd van Parsons, volgde een pijnlijke stilte. "Daar ga ik eens over nadenken."